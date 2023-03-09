UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
Sevilla Fenerbahçe maçı öncesi Fernando'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran hareket!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fernando Reges'ten, sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki çeken bir hareket geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando, Sevilla'nın evinde oynacağı ilk maç için Instagram hesabından 'Maç günü' paylaşımı yaptı.
Ancak bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisine sebep oldu.