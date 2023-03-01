Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Mauro Icardi'nin tapusunu alıyor! İşte ayrılan bütçe
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, Paris Saint-Germain'e (PSG) sunacağı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı takım, yıldız oyuncu için 8 milyon euro bütçe belirledi.
Kısa süre içerisinde Fransız ekibiyle masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Paris ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunan oyuncu için resmi teklifini sunacak.