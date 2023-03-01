GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Mauro Icardi'nin tapusunu alıyor! İşte ayrılan bütçe

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde Mauro Icardi'yi renklerine bağlamıştı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi. Cimbom kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, Paris Saint-Germain'e (PSG) sunacağı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2023- 06:40