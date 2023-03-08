Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray durmuyor! Okan Buruk onu da istedi
Son dakika Galatasaray haberleri: Transferlere hız kesmeden devam eden Galatasaray devre arasında 3 ismi renklerine bağladı. Cimbom, şimdiden gelecek sezonun planlamasını yaparken araştırmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibin radarına yeni bir oyuncu daha takıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla gündem olan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de 3 ismi kadrosuna kattı.
Cimbom özellikle Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak dünya çapında gündem oldu.