ICARDI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK!

PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, Cimbom'da form buldu ve son maçlarda skor yükünü taşıyan isim oldu. 29 yaşındaki oyuncu için G.Saray'ın kasasından kiralama bedeli çıkmazken, maaşının da sadece 750 bin Euro'luk kısmı ödendi. Fransız ekibi, yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.