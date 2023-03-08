Spor Toto Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray istiyordu! Roberto Firmino'da 4 rakip birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yaptığı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirdi. Sezon sonunda hücum hattında büyük değişikliğe gidecek Cimbom'da birçok oyuncunun sözleşmesi de sona erecek. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, Liverpool'la mukavelesi sona erecek Roberto Firmino'yu istediği belirtilmişti. Aslan'a bu transferde 4 kulüp birden rakip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi ve şu ana dek 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Cimbom'un en çok konuşulan transferi ise Zaniolo oldu.