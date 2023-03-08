Flaş Nicolo Zaniolo sözleri! "Galatasaray'a gitmesini beklemiyordum"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, devre arası transfer döneminde, Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Nicolo Zaniolo'yu transfer etti. Sarı-kırmızılılar İtalyan kulübüne ayrıca oyuncunun sonraki satış karından yüzde 20 pay da verecek. Bu transfer Avrupa piyasasında da büyük ses getirirken, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili Lecce'nin yardımcı antrenörü Luigi Garzya İtalyan basınına konuştu. İşte o sözler... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)