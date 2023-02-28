Galatasaray'da Icardi, özgüvenini yeniden keşfetti.
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi bilmecesi çözülüyor! Gelecek sezon...
Galatasaray'da gösterdiği performans ile özgüven tazeleyen Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Avrupa'nın birçok devi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu ekiplerden biri o detayla öne çıktı. | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 9 gol ve 6 asistle sahada karşılık veriyor.
Skorer yıldız, sarı-kırmızılı taraftarları ve yönetimi kendisine hayran bıraktı.