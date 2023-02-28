GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi bilmecesi çözülüyor! Gelecek sezon...

Galatasaray'da gösterdiği performans ile özgüven tazeleyen Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Avrupa'nın birçok devi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu ekiplerden biri o detayla öne çıktı. | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 18:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023- 18:39