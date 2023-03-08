Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı.
GALATASARAY HABERLERİ - Nantes Mostafa Mohamed için karar verdi! Sezon sonunda...
Fransız kulübü Nantes, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonu ile kiralamıştı. Nantes, Mısırlı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanma hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Fransız kulübüyle yapılan anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu da yer almıştı.
Nantes formasıyla başarılı bir performans gösteren ve 39 maçta 8 gol attı.