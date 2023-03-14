3 TAKIM KALDI

Okan Buruk sadece Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenemedi. Adana ve Alanya ekibiyle berabere kalan Buruk, Kayseri ekibine yenilmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu üç takımla bu sezon tekrar karşılaşacak. 27. haftada Adana Demirspor, 29. haftada Kayserispor ve 30. haftada ise Alanyaspor maçları var. Bu maçlardan 3'er puan alınırsa 18'de 18 yapılacak.