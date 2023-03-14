Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde geçirdiği ilk sezonunda rekorlara doymuyor... Sarı-kırmızılılar son olarak 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte Beşiktaş'ın rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde üst üste en çok maç kazanan takım unvanını ele geçirdi.
Cimbom 3 maç daha kazanırsa Avrupa'da ilk 10'a girecek! İşte o liste...
Süper Lig'de oynadığı son mücadelede Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı cebine koyan ve şampiyonluk mücadelesi yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray 14 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig tarihine geçmişti. Cimbom'da sıradaki hedef Avrupa futbol tarihine geçmek. İşte sarı kırmızılı ekibin bu başarı için yapması gereken...
14'te 14 yaparak tarih yazan Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'de mücadele eden hemen hemen her takımı mağlup etmiş durumda. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ligde rakibi olan 18 takımın 15'ini devirmeyi başararak tarihi bir başarı yakaladı.
3 TAKIM KALDI
Okan Buruk sadece Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u yenemedi. Adana ve Alanya ekibiyle berabere kalan Buruk, Kayseri ekibine yenilmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, bu üç takımla bu sezon tekrar karşılaşacak. 27. haftada Adana Demirspor, 29. haftada Kayserispor ve 30. haftada ise Alanyaspor maçları var. Bu maçlardan 3'er puan alınırsa 18'de 18 yapılacak.