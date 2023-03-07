Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, hızlı bir ara transfer dönemi geçirdi.
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Arsen Zakharyan'dan kötü haber!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Arsen Zakharyan konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda yeniden temasa geçeceği öğrenilen Zakharyan konusunda kötü haber geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde de ses getiren hamlelere imza attı.
Cimbom, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe ve Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.