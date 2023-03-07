Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlıca başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İspanyollar Galatasaray'ın genç yıldızının peşinde!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transfer sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Adı bir süredir İspanyol ekibi ile anılan genç futbolcu için sezon sonu yeniden Galatasaray'a teklif yapılacağı iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hızlıca başladı.
Sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer düşünülen mevkilerdeki oyuncular belirlenmeye başladı.
Süper Lig devinde transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.