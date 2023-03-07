1 MİLYON EURONUN ALTINDA

Jankat Yılmaz'ın piyasa değerinin 150 bin euro olduğu ve bu transferin Celta Vigo için çok büyük bir mali yükümlülük getirmeyeceği aktarıldı. Bu nedenle Celta Vigo'nun bu transferi 1 milyon euronun altında bir rakamla bitirebileceği ifade edildi.