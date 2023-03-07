Sabah Gazetesi yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'yu değerlendirdi.
GALATASARAY HABERLERİ: Nicolo Zaniolo'ya flaş sözler! "Hamle oyuncusu olur"
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, devre arası transfer döneminde kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Sabah Gazetesi yazarları İtalyan oyuncuyu değerlendirdi. İşte o yorumlar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Usta yazarlar, yıldız futbolcu için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler...
SORU:Galatasaray haftayı boş geçti. Hazırlık maçlarının yıldızı Zaniolo oldu. Buruk, Zaniolo'yu Mertens'in yerine koymazsa nasıl oynar?