ALİ GÜLTİKEN: Mertens'in yerine de oynatabilir, kanatta da oynatabilir veya Mertens kanatta oynar, Zaniolo o bölgede görev yapar. Bu kadar kaliteli oyunculara sahipken Okan hocanın tek derdi bu olsun. Bunlar üst seviye oyuncular, pozisyon bilgisi de yüksek olan oyuncular. Farklı alanlarda kullandığınızda da verim alabilirsiniz. Önemli olan bunların fiziki anlamda hazır olması.