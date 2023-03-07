Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi performansı ile dikkat çekiyor.
TRANSFER HABERİ | PSG'den flaş Mauro Icardi kararı! Galatasaray'a transferde kötü haber
Sezon başında PSG'den Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mauro Icardi, performansı ile dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Fransız basınının haberine göre Fransız kulübü, Icardi'yi sezon sonunda takasta kullanacak. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Golcü oyuncu bu sezon Süper Lig'de 12 maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.
Arjantinli yıldız golcü kimliğinin dışında yaptığı asistlerle de dikkatleri üzerine çekti.