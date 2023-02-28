GALATASARAY HABERİ: Transferde Mauro Icardi bombası! Yeni takımı...

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin talipleri bitmiyor. Sarı kırmızılılarda gösterdiği iyi performansın ardından birçok takımın listesine giren Arjantinli golcüye bir talip daha çıktı. İşte o takım ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)