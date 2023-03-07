Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rashica başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Milot Rashica hamlesi! İşte sunulan teklif
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, bonservisi Norwich City'de olan Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Kosovalı kanat oyuncusunun sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilirken, Cimbom İngiliz temsilcisine bir teklif sundu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, bonservisi almak için İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Rashica, kariyerinin büyük bölümünde sol kanatta oynadı.