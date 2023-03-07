Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu getir!

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılarda sezon sonu için kadroyu güçlendirme adına çalışmalar sürüyor. Cimbom, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Firmino için harekete geçti. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Brezilyalı yıldızı getirmesi için Futbol Direktörü Cenk Ergün'e talimat verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 06:40