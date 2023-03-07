Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Cenk Ergün'e transfer talimatı: Firmino'yu getir!
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılarda sezon sonu için kadroyu güçlendirme adına çalışmalar sürüyor. Cimbom, Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Firmino için harekete geçti. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Brezilyalı yıldızı getirmesi için Futbol Direktörü Cenk Ergün'e talimat verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.