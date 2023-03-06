Sion Sportif Direktörü Barthelemy Constantin, Galatasaray'ın golcü ismi Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sion'dan Bafetimbi Gomis açıklaması!
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da adı bir süredir birçok takımla anılan Bafetimbi Gomis için İsviçre ekibi Sion'dan açıklama geldi. İşte Gomis transferinin perde arkası... GS SPOR HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 06.03.2023- 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023- 16:06
Balotelli için çıkan transfer haberleri için "Saçmalık" sözünü kullanan Constantin, Bafetimbi Gomis için bir transfer itirafında bulundu.
Barthelemy Constantin, "Tek gerçek şu ki, yaz aylarında Gomis'i transfer etmek istedik.