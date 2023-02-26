Galatasaraylı Midtsjö'den transfer kararı!
Galatasaray'da devre arası transfer döneminde talipleri olan Fredrik Midtsjö, geleceği hakkındaki kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 10:52
Fanatik'in haberine göre; şu ana kadar bekleneni veremeyen Norveçli orta saha, iyi bir kamp dönemini geride bıraktığını ve Galatasaray'a maksimum katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.
29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar 17 maçta sahaya çıktı.