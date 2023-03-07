Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunda yapılanmaya gitti.
TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basını duyurdu! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor
Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir ismi kadrosuna katmak isterken İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı ve oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği yazıldı. İşte o isim ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler takviyelerini devre arası transfer döneminde de sürdürürken; Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda sözleşmesi bitmesine karşın, deneyimli çalıştırıcının F.Bahçe'de kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmış değil.