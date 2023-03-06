Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir taraftan da gelecek sezon için transfer hamleleri yapmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a transferde dişli rakip! İtalyan devi göz dikti
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen van den Boomen'i renklerine bağlamak istiyor. Ancak Cimbom'a İtalya'dan rakip çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-Kırmızılılar, Fransa'da Toulouse forması giyen Branco van den Boomen'i kadrosuna katmak istiyor.
27 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan da rakip çıktı.