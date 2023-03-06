Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkan Dursun Özbek, yardımların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Özbek, yardımların yerine ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeye yardımımız 100. tır ile bitmiyor. 500 konteyner için oradaki yerlerimiz ayrıldı, alt yapımız yapıldı. Konteynerlerin sevkiyatına başladık. Mobil tuvalet sevk ediyoruz. Bölgeye ziyaretimde Sayın Bakan Murat Kurum ile görüşmem oldu. Bölgedeki göçü engellemek lazım. İnsanlar tedirgin oldukları için başka vilayetlere göçüyorlar. İş gücü azalması oluyor. Hatay'da Maraş'ta, Antep'te sanayileri gezdim. Sanayi durmuş halde. Çünkü insanlar oradan ayrıldı. Kalıcı konutlar yapmak lazım. 'İnsanlar belli süre konteynerlerde kalabilirler ama bölgeyi terk etmemeleri için kalıcı konuta ihtiyaç var.' dedi bakan. Ben de kendisine Galatasaray olarak buna destek vermek istediğimizi söyledim. Yaklaşık 250 adet kalıcı konutun yapılması için Sayın Bakan ile mutabık kaldık. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Bunun için tüm Galatasaray taraftarlarından, bu acıyı yüreğinden hisseden herkesten destek ve yardım bekliyoruz."

Bölgede hafif çelikten 10 okulun yapılacağını da aktaran Özbek, "Bu yaraları sarmak için bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni en üst seviyede yapmak istiyoruz. Kalıcı konutları ve okulları Galatasaray camiası olarak yapmak istiyoruz. Bu kampanyalarımızı desteklesinler. Faaliyetler açısından en ön sıralarda yer alıyoruz. Türk insanı olarak bunu vazife kabul ediyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli. Aynı zamanda depremin açtığı yaraların sarılması için elimizden geleni yapacağız. Bu hepimizin yarası. İlk günkü heyecanımızı kaybetmememiz lazım. Bölgedeki durum çok kötü. İş gücünün azalması, sanayinin durması tüm ülkeyi etkileyecek bir olay. Bu yardımlarda AFAD ile irtibat halindeyiz. Bütün Galatasaraylıların çabalarımıza destek vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.