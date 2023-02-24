GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Erik Botheim hamlesi! Yönetim menajeriyle görüştü

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında sarı-kırmızılıların gündemine gelen ve transferi olumlu sonuçlanmayan Erik Botheim'ın menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Menajerin, 23 yaşındaki santrfor için yönetimle masaya oturduğu ifade edildi. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 06:40