Süper Lig'de şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da öteki taraftan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Erik Botheim hamlesi! Yönetim menajeriyle görüştü
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında sarı-kırmızılıların gündemine gelen ve transferi olumlu sonuçlanmayan Erik Botheim'ın menajerinin İstanbul'a geldiği öğrenildi. Menajerin, 23 yaşındaki santrfor için yönetimle masaya oturduğu ifade edildi. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ara dönemde Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe gibi 3 önemli ismi kadrosuna kattı.
Sezon sonunda Bafetimbi Gomis'in ayrılacak ve Mauro İcardi'nin durumunun da belirsiz olması nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Erik Botheim defteri yeniden açıldı.