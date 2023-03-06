Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz basını duyurdu! İşte Galatasaray'ın Roberto Firmino için transfer planı
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılarda sezon sonu için kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor. İngiliz basını, Cimbom'un Firmino transferine dair flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar bu sezon kurduğu iddialı kadrosuyla şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom 23 maç sonunda 57 puan topladı.