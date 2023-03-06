GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Victor Nelsson'un peşinde!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonuna güçlü bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda yönetim mutlak hedefi şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olarak belirledi. Bu noktada Galatasaray'da dikkat çeken olay ise İtalyan ekibi sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusunun peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 15:30