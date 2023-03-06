Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arasında da adından söz ettirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlar Victor Nelsson'un peşinde!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonuna güçlü bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda yönetim mutlak hedefi şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olarak belirledi. Bu noktada Galatasaray'da dikkat çeken olay ise İtalyan ekibi sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusunun peşine düştü. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılı takım 3 futbolcuyu renklerine bağlarken, 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katması, özellikle Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.