Galatasaray'da dev yükseliş her alanda bir numara!

Galatasaray'da dev yükseliş her alanda bir numara!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de puan farkıyla lider olan Galatasaray, her alanda yükselişi devam ediyor. Cimbom borsada da ezeli rakiplerine fark atarak 1 numara oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2023- 11:28