Spor Toto Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey için İngilizler devrede! Bonservisi...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda devre arasında Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe kadroya katıldı. Yönetimde sürpriz gelişme ise Sacha Boey için gelen teklifler oldu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılar devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi ve şu ana dek 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Cimbom'un en çok konuşulan transferi ise Zaniolo oldu.