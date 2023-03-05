GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un Haji Wright ısrarı! Yeni teklif masada

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, transfer döneminin son gününde bir bomba daha patlatmak istiyor. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, hücum bölgesi için Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Haji Wright için de ısrarını sürdürüyor. Yaptığı teklifi reddedilen Cimbom, Akdeniz temsilcisinin kapısını yeni teklifle çalacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2023- 06:40