Adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İngilizler Firmino transferini böyle duyurdu! "Yapılan teklif inanılmaz..."
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için Liverpool'un yıldız ismi Firmino için girişimlerini sürdürüyor. Yönetimin bu hamlesi için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ...
Adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gomis'le yaşından dolayı sezon sonu yollarını ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar, Icardi'nin bonservisini almak için uğraşırken, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino için de harekete geçti.