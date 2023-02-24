Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Listede 2 aday var
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündemde 10 hamlesi var. Bu noktada listede 2 futbolcu var. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Gerek yaz gerekse kış transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom, genç bir 10 numara transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Rus yıldız Arsen Zakharyan ile görüşmelerini sürdürüyor.