Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'da rota kaleciye çevrildi! Kacper Bieszczad...
Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir kaleci konusunda çalışmaları olan yönetim bu noktada gündemini Polonya'ya çevirdi. İşte transfer detayları... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni transfer, Zaniolo 1 gol 1 asistle kalitesini gösterdi.