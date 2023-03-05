Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira'dan "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına destek!

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı gerçekleşen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Juan Mata ve Sergio Oliveira, bağış amaçlı düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasında sporcularla buluştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, takımın golcü oyuncusu Gomis, İspanyol yıldız Mata ve Portekizli orta saha Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde genç futbolcularla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirler için bağış toplama amacıyla düzenlenen "Biz Beraberiz" futbol turnuvasına katılan İstanbul'daki Galatasaray Futbol Okulları sporcularıyla buluşan 3 futbolcu, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirip, bağış etkinliğine destek verdiler.