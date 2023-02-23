Galatasaray hazırlıklarına devam etti!
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.02.2023- 14:29
Antalya'da kamp yaptıkları hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.