Süper Lig'de 12 maçtır kazanan sarı kırmızılılar deprem felaketi nedeniyle verilen arayı Antalya kampında geçiriyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'dan sürpriz hamle! Kaleye Arnavut eldiven
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Muslera'nın sakatlığı sonrasında yeni bir kaleci arıyor. Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, işin şansa bırakmamak için tecrübeli bir kaleci almak istiyor. Cimbom'un listesindeki isim Premier Lig ekibinde. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray şampiyonluk hedefliyor.
Savunma hattını güçlendiren Aslan, Sassuolo'dan milli oyuncu Kaan Ayhan ve Hatayspor'dan Adekugbe'ye imzaları attırdı.