Sarı-kırmızılılardan Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan Patrick van Aanholt, gösterdiği performansla övgü alıyor.
Galatasaray'a Patrick van Aanholt piyangosu!
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan PSV'ye sezon sonuna kadar kiralanan Patrick van Aanholt konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sergilediği futbolla eleştiri alan oyuncu konusunda Hollanda ekibi kararını verdi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ... (aspor.com.tr - Dış Haberler /Mehmet Cem Çakır)
Galatasaray'dan yıllık 2.8 Milyon Euro kazanan Patrick van Aanholt istenmeyen adam ilan edilmişti.
Tecrübeli sol bek yen takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.