TRANSFER HABERİ - Galatasaray Haji Wright için teklifi değiştirdi! Başkanlar görüşecek

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, 3 takviye yaptı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor. Cimbom, daha önce teklif yaptığı golcü için revizeye gidecek. İşte Aslan'ın yıldız santrfor için yeni teklifi... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2023- 06:40