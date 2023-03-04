Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transferlere devam etmenin planlarını yapıyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Haji Wright için teklifi değiştirdi! Başkanlar görüşecek
Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray, 3 takviye yaptı. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor. Cimbom, daha önce teklif yaptığı golcü için revizeye gidecek. İşte Aslan'ın yıldız santrfor için yeni teklifi... | Galatasaray haberleri
Devre arasında kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan sarı-kırmızılılar forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor.
Aslan transferin son günü yaklaşırken hücum hattını güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor.