Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Zaniolo konusunda Milan'la anlaşma tamam!
Galatasaray'da Zaniolo gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan oyuncu için Milan'a söz verdiği ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte transferin perde arkası... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, büyük ses getiren transfer için Roma'ya tam 15 milyon euro ödedi.
Galatasaray, Zaniolo'yu transfer ederken yüklü bir miktarda bonservis ücreti kazanmanın da planını yaptı.