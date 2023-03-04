Galatasaray’da transferde sol bek operasyonu! İşte sezon sonu için düşünülen isimler

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon ligde şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, sezon sonu için de hamlelerini yapmaya başladı. Aslan, Şampiyonlar Ligi için sol bek bölgesini iddialı bir isimle güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın sol bek transferi için düğündüğü isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2023- 10:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023- 10:59