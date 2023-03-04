Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.
Galatasaray’da transferde sol bek operasyonu! İşte sezon sonu için düşünülen isimler
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Bu sezon ligde şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, sezon sonu için de hamlelerini yapmaya başladı. Aslan, Şampiyonlar Ligi için sol bek bölgesini iddialı bir isimle güçlendirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın sol bek transferi için düğündüğü isimler... (GS spor haberi)
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Cimbom, sezon sonunda iddialı transferlerine devam edecek.
Dursun Özbek başkanlığında kadrosuna önemli yıldızlar katan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda da önemli isimlerin peşinde.