Galatasaray'da kasa dolacak! 5 ismin bonservisi...

Sezon başından yaptığı transferlerle Avrupa'da dikkat çeken Galatasaray, devre arasında da harekatına devam etti. Kadrosunu yıldız isimlerle dolduran sarı-kırmzılılar, ligde şampiyonluğa en yakın ekip olarak yer alıyor. Cimbom'da yıldız isimlerin performansı dikkat çekiyor. Aslan'da birçok futbolcu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Transferin gözde isimleri için belirlenen bonservis bedeli de belli oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 19:11