Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla göz dolduran Galatasaray, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Galatasaray'da kasa dolacak! 5 ismin bonservisi...
Sezon başından yaptığı transferlerle Avrupa'da dikkat çeken Galatasaray, devre arasında da harekatına devam etti. Kadrosunu yıldız isimlerle dolduran sarı-kırmzılılar, ligde şampiyonluğa en yakın ekip olarak yer alıyor. Cimbom'da yıldız isimlerin performansı dikkat çekiyor. Aslan'da birçok futbolcu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Transferin gözde isimleri için belirlenen bonservis bedeli de belli oldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılı takım yaptığı transferler adından söz ettirmeye devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefinde olan camiaya büyük bir gelir kapısı açıldı.