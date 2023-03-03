Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere harekete geçti.
Roberto Firmino transferinde Galatasaray'a müjde! Ayrılacağını bildirdi
Sezon sonunda kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Liverpool'la sözleşmesi sona erecek olan Roberto Firmino'yu gündemine aldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak flaş gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Forvet transferi konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılıların, Liverpool'dan Roberto Firmino'yu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
İngiliz deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcuyu bonservis bedeli olmadan renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, anlaşmayı şimdiden tamamlamanın hesapları içinde.