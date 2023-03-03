Yaz tansfer döneminde kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da buluşuyorlar! Cimbom'dan Andrea Belotti harekatı
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayırırken, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in de sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Aslan'ın gündemine gelen son isim ise, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ve Zaniolo'nun eski takım arkadaşı Andrea Belotti oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Nicolo Zaniolo transferinde Roma'yla yakın ilişkiler kuran Galatasaray, bu kez İtalyan ekibinde istediği şansı bulamayan Andrea Belotti'yi istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Belotti için tüm şartlarını zorlayacak. Devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayıran Galatasaray'da Mauro İcardi, sezon sonunda PSG'ye geri dönecek.