Galatasaray'da buluşuyorlar! Cimbom'dan Andrea Belotti harekatı

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım devre arasında Haris Seferovic'le yollarını ayırırken, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in de sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan Cimbom, bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Aslan'ın gündemine gelen son isim ise, yaz transfer döneminde de gündeme gelen ve Zaniolo'nun eski takım arkadaşı Andrea Belotti oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 06:40