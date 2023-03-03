Galatasaray, Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a olan takibini sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Arsen Zakharyan'ın maliyeti artıyor! Sezon sonunda...
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılar 19 yaşındaki oyuncu için bütçeyi zorlarken, transferin sezon sonuna kalması halinde ek bir maliyet çıkacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.
Hem kulübüyle hem de oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna edilemeyince transfer sonlanmamıştı.