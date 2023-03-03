Galatasaray, Dinamo Moskova'nın yıldızı Arsen Zakharyan'a olan takibini sürdürüyor.
Dinamo Moskova'dan Zakharyan transferi için açıklama! "Galatasaray'dan ilgi vardı ama..."
Galatasaray transfer haberi: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için Dinamo Moskova'nın genç yeteneği Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı. Genç yıldızın transfer durumuyla ilgili olarak Rus kulübünün yöneticisi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların, 19 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine bonuslarla birlikte toplam 14 milyon Euroluk teklif yaptığı iddia edilmişti.
Hem kulübüyle hem de oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde oyuncu ve ailesi ikna edilemeyince transfer sonlanmamıştı.