Dinamo Moskova'dan Zakharyan transferi için açıklama! "Galatasaray'dan ilgi vardı ama..."

Dinamo Moskova'dan Zakharyan transferi için açıklama! "Galatasaray'dan ilgi vardı ama..."

Galatasaray transfer haberi: Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için Dinamo Moskova'nın genç yeteneği Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı. Genç yıldızın transfer durumuyla ilgili olarak Rus kulübünün yöneticisi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 10:59