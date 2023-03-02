Galatasaray sezon başında büyük bir yapılanmaya gitti ve giden isimler kadar kadroya dahil edilen futbolcularla da adından söz ettirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens kararı! Opsiyon maddesi...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti. Sarı-kırmızılı takım Napoli ile sözleşmesi biten Dries Mertens ile anlaşmış ve oyuncuyla 1+1 yıllık mukavele imzalamıştı. Belçikalı yıldızın takımdaki geleceği merak edilirken, opsiyon maddesinin kullanılıp kullanılmayacağına dair karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri dahil etti.
Ocak ayında da Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı.