GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens kararı! Opsiyon maddesi...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti. Sarı-kırmızılı takım Napoli ile sözleşmesi biten Dries Mertens ile anlaşmış ve oyuncuyla 1+1 yıllık mukavele imzalamıştı. Belçikalı yıldızın takımdaki geleceği merak edilirken, opsiyon maddesinin kullanılıp kullanılmayacağına dair karar verildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2023- 06:40