Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un planı ortaya çıktı! Icardi kalmazsa...
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da sezon sonu için planlamasını yapıyor. Icardi'nin İtalya'ya transfer olacağı iddiaları artarken; konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı idareciler, Icardi'nin takımda kalmaması durumunda alternatifini belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Aslan, bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor.
Sezon başında ve devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu hamlelerine sezon sonunda da devam edecek.