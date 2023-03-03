GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'un planı ortaya çıktı! Icardi kalmazsa...

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, bir yandan da sezon sonu için planlamasını yapıyor. Icardi'nin İtalya'ya transfer olacağı iddiaları artarken; konuyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı idareciler, Icardi'nin takımda kalmaması durumunda alternatifini belirledi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 09:28