A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbol direktörümüz Cenk Ergün ile fikir alışverişinde bulunarak antrenmanımızı izledi." ifadeleri yer aldı.