Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray istiyordu! Inaki Pena transferinde rakip çıktı
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, transfer tahtasının kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Fernando Muslera'yı yedeklemek isteyen sarı-kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon kiraladığı Inaki Pena'yı renklerine bağlamak isterken, bu transferde rakip çıktığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Zaniolo transferiyle büyük ses getiren Aslan, Muslera'nın alternatifini şimdiden aramaya başladı.
Trabzonspor maçında sakatlık geçiren tecrübeli kalecinin yerine geçecek ismi araya sarı kırmızılılar rotasını yeniden Inaki Pena'ya çevirdi.