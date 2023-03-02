Galatasaray ve İstanbulspor yardım maçında karşı karşıya!

Galatasaray ile İstanbulspor, depremzedeler için yardım maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele 4 Mart Cumartesi günü oynanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile İstanbulspor, yardım maçında karşılaşacak.



İki takım arasındaki özel maçtan elde edilen tüm gelir depremzedelere bağışlanacak.



Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 4 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.