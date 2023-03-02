Galatasaray'da devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo oldu.
Roberto Mancini Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendirdi!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Genç yıldızın transferiyle ilgili olarak İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, değerlendirmelerde bulundu. Bir dönem sarı-kırmızılı takımı da çalıştıran tecrübeli hoca, Zaniolo'nun Galatasaray'a faydalı olacağını belirtti. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği aktarıldı.