Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens özel program dahilinde çalıştı.



Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.