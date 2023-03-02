Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens özel program dahilinde çalıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray'da Dries Mertens takımdan ayrı çalıştı!
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens özel program dahilinde çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 02.03.2023- 14:50
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens özel program dahilinde çalıştı.