Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa girdi ve burada hazırlıklarını sürdürdü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 17:55