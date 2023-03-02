İtalyan basını açıkladı! Icardi Milan’a transferi için Maldini ile görüştü

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Icardi'nin bonservisini almak istiyordu. Ancak İtalyan medyası konuyla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı. Söz konusu habere göre Arjantinli yıldız, Milan'da yönetici olan Paolo Maldini ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)